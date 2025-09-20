Visite guidée gratuite du cimetière de Firminy : les tombes remarquables Cimetière de Firminy Firminy
Visite guidée gratuite du cimetière de Firminy : les tombes remarquables Cimetière de Firminy Firminy samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée gratuite du cimetière de Firminy : les tombes remarquables Samedi 20 septembre, 14h30 Cimetière de Firminy Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Description des tombes et historique des personnes importantes pour l’histoire de la ville et du canton
Cimetière de Firminy chemin de la Pate 42700 FIRMINY Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 89 38 46 http://www.chataeudesbruneaux.fr Cimetière Chemin de la pate (nombreux parkings)
Description des tombes et historique des personnes importantes pour l’histoire de la ville et du canton