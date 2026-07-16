Visite guidée gratuite du Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche, Musée archéologique, Audun-le-Tiche

Informations pratiques

Visite guidée gratuite du Musée Archéologique d’Audun-le-Tiche 19 et 20 septembre Musée archéologique Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec nos collections archéologiques comme témoins d’un passé passionnant, vous découvrirez l’histoire de notre région comme vous ne l’avez jamais vue. Riche en anecdotes, notre parcours a pour particularité de mettre en lumière la place de l’histoire locale dans la «grande Histoire», de l’installation de l’homme dans la région à son passé antique, jusqu’à la Révolution française.

Musée archéologique Rue du Marechal Foch, 57390 Audun-le-Tiche, France Audun-le-Tiche 57390 Moselle Grand Est 06 75 89 66 91 https://www.musee-audunletiche.fr https://www.facebook.com/SAHLA1967;https://www.instagram.com/museearcheologiquealt/ Avec une exposition de plus de 300m² déclinée en 6 salles comprenant une projection, vous traverserez les époques du Paléolithique jusqu’aux procès de sorcellerie du XVIe siècle ou encore la fondation de la célèbre faïencerie Boch à Audun-le-Tiche en 1748, une société aujourd’hui âgée de plus de 250 ans, plus connue sous le nom de Villeroy & Boch.

Enfin, au dernier étage, vous découvrirez toute l’année nos expositions temporaires. Parking à proximité rue Foch.

Découvrez l’histoire du Nord lorrain, de la Préhistoire au XIXᵉ siècle, à travers une visite surprenante !

©sahla