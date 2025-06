Visite Guidée Gratuite du Musée des Bastides Musée des Bastides Monflanquin 15 août 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Visite Guidée Gratuite du Musée des Bastides Musée des Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Alexandra, guide conférencière à l’Office de Tourisme Coeur de Bastides vous propose une visite guidée gratuite et unique en français, à l’occasion des Fêtes Médiévales de Monflanquin, le vendredi 15 et le samedi 16 août à 14h00.

Découvrez un musée consacré au phénomène des Bastides, villes nouvelles du Moyen Âge apparues dans le Sud-Ouest de la France, entre le XIIIème et le XIVème siècle. Le Musée se compose de panneaux explicatifs relatant le phénomène des Bastides, de maquettes, de supports pédagogiques et un parcours ludique pour les familles. De nouveaux aménagements ont été faits pour le bonheur des petits et des grands.

Réservation obligatoire. Places limitées.

La visite dure environ 1h.

La visite est offerte par l’Office de Tourisme à l’occasion des Fêtes Médiévales de Monflanquin. .

Musée des Bastides 7 Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

English : Visite Guidée Gratuite du Musée des Bastides

Alexandra, tour guide at the Coeur de Bastides Tourist Office, offers you a free, unique guided tour in French, on the occasion of the Fêtes Médiévales de Monflanquin, Friday August 15 and Saturday August 16 at 2:00 pm.

German : Visite Guidée Gratuite du Musée des Bastides

Alexandra, Fremdenführerin beim Office de Tourisme Coeur de Bastides, bietet Ihnen anlässlich der Mittelalterlichen Feste von Monflanquin am Freitag, den 15. und Samstag, den 16. August um 14.00 Uhr eine kostenlose und einzigartige Führung in französischer Sprache an.

Italiano :

Alexandra, guida turistica dell’Ufficio del Turismo di Coeur de Bastides, propone una visita guidata gratuita in francese, unica nel suo genere, in concomitanza con il Festival Medievale di Monflanquin, venerdì 15 e sabato 16 agosto alle ore 14.00.

Espanol : Visite Guidée Gratuite du Musée des Bastides

Alexandra, guía turística de la Oficina de Turismo de Coeur de Bastides, propone una visita guiada única y gratuita en francés, coincidiendo con el Festival Medieval de Monflanquin, el viernes 15 y el sábado 16 de agosto a las 14:00 horas.

