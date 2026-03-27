Visite guidée gratuite Exposition BD KutiKuti, magazine & bande dessinée finlandaise Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché Aix-en-Provence

Visite guidée gratuite Exposition BD KutiKuti, magazine & bande dessinée finlandaise

Du 18/04 au 16/05/2026 le samedi de 11h à 11h30.

Rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite dans le hall du Musée des Tapisseries. Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Plongez dans la bande dessinée venue du froid ! Une visite guidée de l’exposition consacrée à KutiKuti et à l’énergie déployée par ses membres pour renouveler l’univers du collectif à chaque parution de leur emblématique revue Kuti .

// Bienvenue dans l’univers graphique de KutiKuti /



Visite guidée gratuite (sur réservation) de l’exposition consacrée au collectif finlandais KutiKuti, ses auteurs et autrices et leur magazine emblématique Kuti !



C’est depuis les contrées glacée de la Finlande que des artistes bouillonnants réinventent les règles de la bande dessinée contemporaine. Parmi eux, le collectif Kutikuti édite depuis 2006 un magazine unique.



Sa particularité ? Chaque nouvelle édition change complètement d’apparence et laisse place à la totale liberté créative des auteurs et autrices.



Rendez-vous pour une plongée dans l’univers graphique coloré de ces artistes et de la BD finlandaise.



// Quand KutiKuti fait Kuti /



En finnois, KutiKuti signifie Guili-Guili . Le collectif KutiKuti est rapidement devenu l’un des fleurons de la scène finlandaise à l’étranger grâce à sa revue Kuti . Véritable institution en Finlande, ce magazine couleur gratuit est distribué dans 250 points et 16 villes du pays. Il compte à ce jour près de 80 numéros.



// La BD finlandaise à l‘honneur /



Sarjakuva prononcé [sariakouva] signifie en finnois série en images et par extension bande dessinée . Sous cette appellation, la BD contemporaine finlandaise est mise à l’honneur, partout en France, durant toute l’année 2026.



À cette occasion, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence a été choisi, avec trois autres événements BD d’importance BD à Bastia, Formula Bula (Paris) et BD Colomiers pour accueillir une sélection d’auteurs et d’autrices Made in Finland .



À Aix-en-Provence, c’est le collectif, KutiKuti, regroupant plus de 60 artistes, qui fait le déplacement. .

Galerie gothique du rez-de-chaussée du Musée des Tapisseries, Palais de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

Dive into comics from the cold! A guided tour of the exhibition devoted to KutiKuti and the energy deployed by its members to renew the collective?s universe with each issue of their emblematic magazine Kuti .

L’événement Visite guidée gratuite Exposition BD KutiKuti, magazine & bande dessinée finlandaise Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence