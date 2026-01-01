Visite guidée gratuite Samedi de l’art L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen
Visite guidée gratuite Samedi de l’art L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen samedi 31 janvier 2026.
Visite guidée gratuite Samedi de l’art
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26 2026-11-28
Chaque dernier samedi du mois, à 15h, L’Artothèque vous invite à découvrir ses expositions en cours lors d’une visite guidée par un·e médiateur·trice.
Infos pratiques
Pour qui ? Tout le monde
Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque
Durée 1h30
Gratuit sans inscription .
L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr
English : Visite guidée gratuite Samedi de l’art
Every last Saturday of the month, at 3pm, L’Artothèque invites you to discover its current exhibitions during a guided tour led by a mediator.
