Visite guidée gratuite Samedi de l’art L’Artothèque, espaces d’art contemporain Caen

Visite guidée gratuite Samedi de l’art

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen Calvados

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-28 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-07-25 2026-08-29 2026-09-26 2026-11-28

Chaque dernier samedi du mois, à 15h, L’Artothèque vous invite à découvrir ses expositions en cours lors d’une visite guidée par un·e médiateur·trice.

Infos pratiques

Pour qui ? Tout le monde

Où ? Rendez-vous à l’accueil de L’Artothèque

Durée 1h30

Gratuit sans inscription .

L’Artothèque, espaces d’art contemporain Impasse Duc Rollon Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 69 73 info@artotheque-caen.fr

English : Visite guidée gratuite Samedi de l’art

Every last Saturday of the month, at 3pm, L’Artothèque invites you to discover its current exhibitions during a guided tour led by a mediator.

