Visite guidée Gustave Courbet Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-11-30 14:30:00
2025-11-30
Que nous apprennent les œuvres du musée sur la vie de Gustave Courbet ?
Venez (re)découvrir le parcours du père du réalisme lors de cette visite exceptionnelle. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30
