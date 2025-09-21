Visite guidée « Gustave Courbet » Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier

Visite guidée « Gustave Courbet » Dimanche 21 septembre, 10h30 Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Jura

Sur inscription | Nombre de places limité.

Que nous apprennent les œuvres du musée sur le chef de file du courant réaliste ? Venez le découvrir lors de cette visite guidée sur le thème de Gustave Courbet organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine par le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert de Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 88 49 »}, {« type »: « email », « value »: « resamusee@lonslesaunier.fr »}] Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts occupe depuis 1851 une aile de l’ancien Hôtel de Ville. Les collections se composent de sculptures académiques des XVIIIe et XIXe siècles et de peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle, auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. Route, gare de Lons-le-Saunier, bus : arrêt Perraud.

