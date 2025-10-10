Visite guidée : « Habitat Renaissance du Marchand du Pastel au XVIe siècle dans le quartier brique romaine » Maison du Bleu de Pastel Toulouse

Visite guidée : « Habitat Renaissance du Marchand du Pastel au XVIe siècle dans le quartier brique romaine » Maison du Bleu de Pastel Toulouse vendredi 10 octobre 2025.

Visite guidée : « Habitat Renaissance du Marchand du Pastel au XVIe siècle dans le quartier brique romaine » 10 et 25 octobre Maison du Bleu de Pastel Haute-Garonne

Payant, Sur réservation. Durée 1h30. 11€ par adulte.

Début : 2025-10-10T14:30 – 2025-10-10T16:30

Fin : 2025-10-25T10:30 – 2025-10-25T12:30

Visite guidée dans le centre historique de Toulouse, sur le quotidien du marchand du Pastel au XVIe siècle, son influence dans le quartier, son commerce et habitat au style Renaissance ( visite en extérieur ).

Maison du Bleu de Pastel 9 place d’assézat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05.62.88.01.82 http://www.terredepastel.com [{« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}] Muséum du Pastel à Labège, visite et animation autour de la plante et de la teinture, Maison du Bleu de Pastel à Toulouse

créations en vente autour de la plante, et expo gratuite sur l’histoire et la teinture. Visite guidée quartier Historique de Toulouse, sur inscription.

©Muséum du Pastel à Labège (31)