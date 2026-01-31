Visite guidée: Haïnot, ou la Petite Arménie de Valence Centre du Patrimoine Arménien Valence

Visite guidée: Haïnot, ou la Petite Arménie de Valence

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 14:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Parcourez le centre-ville à la découverte du quartier où de nombreux Arméniens se sont installés dans les années 1920, fuyant l’Empire ottoman. Cette visite se clôture en gourmandise au Cpa avec une dégustation de douceurs proposées par Les Amis du Cpa

English :

Stroll through the city center to discover the neighborhood where many Armenians settled in the 1920s, fleeing the Ottoman Empire. The tour ends at the Cpa with a tasting of sweets offered by Les Amis du Cpa

