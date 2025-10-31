Visite Guidée Halloween Quand crimes et légendes se racontent Esplanade du Palais Ducal Nevers

À l’approche de la nuit la plus terrifiante de l’année, préparez vous à plonger dans l’univers sombre et énigmatique des crimes et légendes qui ont marqué la ville de NEVERS.

C’est une expérience idéale pour les amateurs d’histoires frissonnantes qui redécouvriront la ville sous un jour ou plutôt une soirée complètement différente.

Parfait pour une soirée d’Halloween inoubliable !

Rendez vous le vendredi 31 octobre à 18h sur l’esplanade du Palais ducal.

A partir de 12 ans.

Durée 1h30. Tarif unique 8€.

L’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler une date en cas de force majeure.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.

Pas de remboursement. .

Esplanade du Palais Ducal 1 Place de l’Hôtel de ville Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 46 00 contact@nevers-tourisme.com

