visite guidée hémicycle de l’Hôtel du Département de Vaucluse Hôtel du Département Avignon

visite guidée hémicycle de l’Hôtel du Département de Vaucluse 20 et 21 septembre Hôtel du Département Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites de l’hémicycle

Afin que chaque visiteur puisse mieux connaître l’histoire de l’Hôtel Desmarets de Montdevergues, l’Institution départementale et les missions qu’elle porte.

En complément exposition sur l’histoire de l’Hôtel du Département.

Construit à partir de 1710 par l’architecte François II Franque et son fils Jean-Baptiste, l’hôtel Desmarets de Montdevergues est classé au titre des monuments historiques depuis 1932.

La collectivité départementale y est installée depuis 1876 et aujourd’hui encore, c’est là que siègent et délibèrent les Conseillers départementaux

Hôtel du Département Place Viala 84000 Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 16 15 00 http://vaucluse.fr/ https://www.facebook.com/departementvaucluse/ Hôtel du Département de Vaucluse

