Visite guidée histoire, art et architecture Musée des beaux-arts Agen

Visite guidée histoire, art et architecture Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne

Gratuit, sur réservation.

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour revenir aux origines, comprendre la configuration exceptionnelle d’un musée installé dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance à la lumière des récentes découvertes sur le bâti agenais.

Tout public, avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice.

Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée des Beaux-Arts d’Agen