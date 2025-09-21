Visite guidée histoire, art et architecture Musée des beaux-arts Agen
Visite guidée histoire, art et architecture Musée des beaux-arts Agen dimanche 21 septembre 2025.
Visite guidée histoire, art et architecture Dimanche 21 septembre, 15h30 Musée des beaux-arts Lot-et-Garonne
Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00
Pour revenir aux origines, comprendre la configuration exceptionnelle d’un musée installé dans quatre hôtels particuliers de la Renaissance à la lumière des récentes découvertes sur le bâti agenais.
Tout public, avec Nathalie Philemont Lacroix, médiatrice.
Musée des beaux-arts Place Docteur Pierre Esquirol, 47000 Agen, France Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553694723 https://www.musee-agen.fr
Journées européennes du patrimoine 2025
© Musée des Beaux-Arts d’Agen