Visite guidée « Histoire de Femmes » Citadelle de Port-Louis Port-Louis
lundi 19 octobre 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis
Informations pratiques
Port-Louis
Visite guidée « Histoire de Femmes »
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 15:30:00
fin : 2026-10-19 16:30:00
Date(s) :
2026-10-19
De Madame de Sévigné à Germaine Kanova, en passant par Virginie Hériot, embarquez pour une visite décalée avec une guide qui ne manque pas d’anecdote à vous raconter ! .
Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72
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English :
L’événement Visite guidée « Histoire de Femmes » Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56
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