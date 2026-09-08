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AGENDA · Port-Louis

Visite guidée « Histoire de Femmes » Citadelle de Port-Louis Port-Louis

lundi 19 octobre 2026 · Citadelle de Port-Louis · Port-Louis

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Citadelle de Port-Louis
Adresse
Avenue du Fort de l'Aigle
Ville
56290 Port-Louis
Département
Morbihan
Tarif

Port-Louis

Visite guidée « Histoire de Femmes »

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 15:30:00
fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :
2026-10-19

De Madame de Sévigné à Germaine Kanova, en passant par Virginie Hériot, embarquez pour une visite décalée avec une guide qui ne manque pas d’anecdote à vous raconter !   .

Citadelle de Port-Louis Avenue du Fort de l’Aigle Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne +33 2 97 82 56 72 

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English :

L’événement Visite guidée « Histoire de Femmes » Port-Louis a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 56

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