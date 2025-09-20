Visite Guidée Histoire de L’Architecture des écoles du XIXème au XXème siècle Place du 11 novembre Taulignan

Visite Guidée Histoire de L’Architecture des écoles du XIXème au XXème siècle Place du 11 novembre Taulignan samedi 20 septembre 2025.

Visite Guidée Histoire de L’Architecture des écoles du XIXème au XXème siècle

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

8€ au lieu de 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 11:30:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE DES ÉCOLES DU XIXe AU XXe SIÈCLE présentation de l’ancienne école qui abrite le Musée de la soie

.

Place du 11 novembre Musée de la Soie Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 12 96 info@musee-soie.fr

English :

« HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE DES ÉCOLES DU XIXe AU XXe SIÈCLE » presentation of the former school that houses the Silk Museum

German :

« Jahrhundert » Vorstellung des ehemaligen Schulgebäudes, in dem das Seidenmuseum untergebracht ist

Italiano :

« STORIA DELL’ARCHITETTURA SCOLASTICA DAL 19° AL 20° SECOLO » presentazione dell’ex scuola che ospita il Museo della Seta

Espanol :

« HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ESCOLAR DEL SIGLO XIX AL XX » presentación de la antigua escuela que alberga el Museo de la Seda

L’événement Visite Guidée Histoire de L’Architecture des écoles du XIXème au XXème siècle Taulignan a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes