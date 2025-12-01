Visite guidée Histoire de Pontaillac à gauche du Casino Royan

Visite guidée Histoire de Pontaillac

à gauche du Casino RDV plage de Pontaillac Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

6/12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Suivons ensemble une visite choc d’un quartier chic. Nous connaissons sans doute la promenade en front de mer, mais que savons-nous des ruelles de traverse ? Plus qu’un quartier de Royan, Pontaillac est une ville dans la ville.

English :

Let’s take a tour of a chic neighborhood. We’re all familiar with the seafront promenade, but what do we know about the side streets? More than just a district of Royan, Pontaillac is a city within a city.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam eine Schocktour durch ein schickes Viertel machen. Wir kennen wahrscheinlich die Strandpromenade, aber was wissen wir über die Seitengassen? Pontaillac ist mehr als nur ein Stadtteil von Royan, es ist eine Stadt in der Stadt.

Italiano :

Facciamo un tour shock di un quartiere chic. Conosciamo tutti il lungomare, ma cosa sappiamo delle strade laterali? Più che un quartiere di Royan, Pontaillac è una città nella città.

Espanol :

Hagamos un recorrido de choque por un barrio chic. Todos conocemos el paseo marítimo, pero ¿qué sabemos de sus callejuelas? Más que un barrio de Royan, Pontaillac es una ciudad dentro de otra ciudad.

