Visite guidée histoire d’eau et de jardins Mulhouse

Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau visible ou désormais recouverte parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages. Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au 19e siècle par les industriels mulhousiens, et vous serez conquis par les nombreux sujets exotiques.

Mulhouse has always had strong links with nature. Follow the water visible or now covered through the ages and discover its various uses. You’ll also enter some magnificent parks and gardens, most of them created in the 19th century by Mulhouse’s industrialists, and you’ll be won over by the many exotic subjects.

Mulhouse hatte schon immer eine starke Verbindung zur Natur. Entlang des Wassers sichtbar oder mittlerweile bedeckt durchlaufen Sie die Epochen und entdecken Sie seine verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten. Sie werden auch in wunderschöne Parks und Gärten eintreten, die größtenteils im 19. Jahrhundert von den Mulhouser Industriellen angelegt wurden, und Sie werden von den vielen exotischen Themen begeistert sein.

Mulhouse ha sempre avuto un forte legame con la natura. Seguite l’acqua visibile o coperta attraverso i secoli e scoprite i suoi diversi usi. Entrerete anche in alcuni magnifici parchi e giardini, la maggior parte dei quali creati nel XIX secolo dagli industriali di Mulhouse, e sarete conquistati dai numerosi soggetti esotici.

Mulhouse siempre ha estado muy vinculada a la naturaleza. Siga las aguas, visibles o cubiertas, a través de los tiempos y descubra sus diferentes usos. También se adentrará en magníficos parques y jardines, la mayoría de ellos creados en el siglo XIX por los industriales de Mulhouse, y se dejará seducir por los numerosos temas exóticos.

