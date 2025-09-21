Visite guidée « histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre » Parking de Fleuriais Mortagne-sur-Sèvre

Sur inscription, nombre de places limitées

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:45:00

La Sèvre Nantaise témoigne d’un passé industriel particulièrement riche. Au fil des siècles, de nombreux moulins ont été utilisés pour la fabrication de textile, de farine ou encore de papier. À Mortagne-sur-Sèvre, le site de Fleuriais a connu une reconversion en tannerie en 1960. Sur un parcours d’environ 2,5 km, partez à la découverte du patrimoine industriel de Mortagne, des anciens moulins à la friche de Fleuriais.

Journées européennes du patrimoine 2025

