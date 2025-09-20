Visite guidée, histoire du site Roussel et de La Teinturerie, galerie d’art La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux Roubaix

Visite guidée, histoire du site Roussel et de La Teinturerie, galerie d’art La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux Roubaix samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée, histoire du site Roussel et de La Teinturerie, galerie d’art 20 et 21 septembre La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux Nord

Ouverture des réservations le 1er septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La galerie d’art La Teinturerie est installée sur une partie de l’ancien site de la teinturerie blanchisserie Roussel-Desrousseaux qui a fermé ses portes en 2003. Sa cheminée, la plus haute de Roubaix, est un des éléments qui rappelle l’histoire industrielle du site.

La Teinturerie, galerie d’art – Ancienne teinturerie Roussel-Desrousseaux 102 boulevard Montesquieu, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com/journees-europeennes-patrimoine.html »}] La galerie d’art La Teinturerie est installée sur une partie de l’ancien site de la teinturerie blanchisserie Roussel-Desrousseaux qui a fermé ses portes en 2003. Sa cheminée, la plus haute de Roubaix, est un des éléments qui rappelle l’histoire industrielle du site. Métro ligne 2 arrêt Epeule Montesquieu

Journées européennes du patrimoine 2025

Vue sur la Cheminée © Gilles Bouilliez