Visite guidée, histoire du site Roussel et de La Teinturerie, galerie d’art Roubaix samedi 20 septembre 2025.

102 boulevard Montesquieu Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La galerie d’art La Teinturerie est installée sur une partie de l’ancien site de la teinturerie blanchisserie Roussel-Desrousseaux qui a fermé ses portes en 2003. Sa cheminée, la plus haute de Roubaix, est un des éléments qui rappelle l’histoire industrielle du site.

102 boulevard Montesquieu Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

The La Teinturerie art gallery is located on part of the former site of the Roussel-Desrousseaux laundry, which closed in 2003. Its chimney, the tallest in Roubaix, is a reminder of the site?s industrial history.

German :

Die Kunstgalerie La Teinturerie befindet sich auf einem Teil des ehemaligen Geländes der Färberei und Wäscherei Roussel-Desrousseaux, die 2003 geschlossen wurde. Sein Schornstein, der höchste in Roubaix, ist eines der Elemente, die an die industrielle Geschichte des Geländes erinnern.

Italiano :

La galleria d’arte La Teinturerie si trova su una parte dell’ex sito della lavanderia Roussel-Desrousseaux, chiusa nel 2003. La sua ciminiera, la più alta di Roubaix, ricorda la storia industriale del sito.

Espanol :

La galería de arte La Teinturerie está situada en parte del antiguo emplazamiento de la lavandería Roussel-Desrousseaux, que cerró en 2003. Su chimenea, la más alta de Roubaix, recuerda la historia industrial del lugar.

L’événement Visite guidée, histoire du site Roussel et de La Teinturerie, galerie d’art Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme