Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif Place de la République Bayonne

Visite guidée Histoire et Patrimoine Juif mercredi 7 janvier 2026.

Place de la République Devant la fontaine Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Dès la fin du 16e siècle, des juifs du Portugal fuyant l’Inquisition s’installent au faubourg Saint-Esprit de Bayonne. Laissez-vous conter une riche aventure humaine, sociale et culturelle et poussez la porte de deux Monuments historiques le mikvé, bain rituel et la synagogue. Découvrez ensuite le musée du judaïsme bayonnais Suzanne et Marcel Suares. .

+33 5 59 46 09 00

