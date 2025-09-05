Visite guidée « Histoire Thermale » RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée « Histoire Thermale » RDV Office de Tourisme Dax vendredi 5 septembre 2025.

Visite guidée « Histoire Thermale »

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire vieille de plus de 2000 ans.

Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire vieille de plus de 2000 ans.

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales , l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Histoire Thermale »

Around the Fontaine Chaude, the Trou des Pauvres and the thermal district, come and listen to a story that goes back over 2000 years.

German : Visite guidée « Histoire Thermale »

Hören Sie rund um die Fontaine Chaude, das Trou des Pauvres und das Thermalviertel eine Geschichte, die mehr als 2000 Jahre alt ist.

Italiano :

Venite ad ascoltare una storia che risale a più di 2000 anni fa, intorno alla Fontaine Chaude, al Trou des Pauvres e al quartiere termale.

Espanol : Visite guidée « Histoire Thermale »

Venga a escuchar una historia que se remonta a más de 2000 años, en torno a la Fontaine Chaude, el Trou des Pauvres y el barrio de las termas.

L’événement Visite guidée « Histoire Thermale » Dax a été mis à jour le 2025-08-14 par OT Grand Dax