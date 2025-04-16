Visite guidée Histoires d’eaux Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Histoires d’eaux

Des eaux des sources thermales utilisées depuis l’époque gallo-romaine, à celles du Morbief mises au profit de l’abbaye, puis des moulins, filatures et fonderies, découvrez comment Luxeuil s’est développé grâce à l’exploitation intelligente de cette précieuse ressource. Fin de la visite aux thermes.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Distance à parcourir 1.5km Durée 90 min.

Tarif 6€/pers. ; réduit 4€ (gratuit -7 ans).

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite. Annulation si moins de 4 inscrits. .

