Visite guidée historique aux flambeaux à Sainte-Ménehould, Office de tourisme Couleurs d’Argonne, Sainte-Menehould
samedi 19 septembre 2026 · Office de tourisme Couleurs d'Argonne · Sainte-Menehould
Informations pratiques
Visite guidée historique aux flambeaux à Sainte-Ménehould Samedi 19 septembre, 21h00 Office de tourisme Couleurs d’Argonne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite. Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de la ville de Sainte Ménehould, chargées d’histoire. Découvrez la ville sous un angle nouveau ! café offert à l’arrivée.
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A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite. Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de…
©office de tourisme Couleurs d’Argonne
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