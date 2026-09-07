Visite guidée historique aux flambeaux à Sainte-Ménehould, Office de tourisme Couleurs d’Argonne, Sainte-Menehould

Informations pratiques

Visite guidée historique aux flambeaux à Sainte-Ménehould Samedi 19 septembre, 21h00 Office de tourisme Couleurs d’Argonne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite. Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de la ville de Sainte Ménehould, chargées d’histoire. Découvrez la ville sous un angle nouveau ! café offert à l’arrivée.

Office de tourisme Couleurs d’Argonne 15 place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Ménehould Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est 03 26 60 85 83 http://argonne.fr Parking devant l’office de tourisme

A l’occasion de la 43 éme édition des journées du patrimoine, participez à une visite guidée nocturne de la ville offrant ainsi une expérience inédite. Déambulez à la lueur des flambeaux, les rues de…

©office de tourisme Couleurs d’Argonne