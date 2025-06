Visite guidée historique de l’ensemble cathédral Centre d’Histoire Vivante Médiévale Le Puy-en-Velay 22 juin 2025 07:00

Haute-Loire

Visite guidée historique de l’ensemble cathédral Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

de 6 à 25 ans sur présentation de justificatif UE.

Hors UE tarif adulte à partir de 18 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

2025-06-29

Découvrez l’ensemble cathédral (cathédrale et cloître) pour comprendre ce qui a façonné l’histoire de la capitale du Velay au Moyen-Age, construction de la cathédrale et du cloître, symbolique chrétienne, …

.

Centre d’Histoire Vivante Médiévale 10 rue Cardinal de Polignac

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 80 69 33 contact@ilc-lacite.com

English :

Discover the cathedral complex (cathedral and cloister) to understand what shaped the history of the Velay capital in the Middle Ages: construction of the cathedral and cloister, Christian symbolism, …

German :

Entdecken Sie den Kathedralenkomplex (Kathedrale und Kreuzgang), um zu verstehen, was die Geschichte der Hauptstadt des Velay im Mittelalter geprägt hat: Bau der Kathedrale und des Kreuzgangs, christliche Symbolik, …

Italiano :

Scoprite il complesso della cattedrale (cattedrale e chiostro) per capire cosa ha segnato la storia della capitale del Velay nel Medioevo, la costruzione della cattedrale e del chiostro, il simbolismo cristiano, …

Espanol :

Descubra el conjunto catedralicio (catedral y claustro) para comprender lo que marcó la historia de la capital de Velay en la Edad Media, la construcción de la catedral y el claustro, el simbolismo cristiano, …

L’événement Visite guidée historique de l’ensemble cathédral Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay