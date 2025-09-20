Visite guidée historique des Galeries Lafayette Galeries Lafayette de Toulouse Toulouse

Visite guidée historique des Galeries Lafayette Galeries Lafayette de Toulouse Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée historique des Galeries Lafayette Samedi 20 septembre, 10h00 Galeries Lafayette de Toulouse Haute-Garonne

Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Partez à la découverte de l’histoire du Grand Magasin toulousain, labellisé Patrimoine du XXᵉ siècle.

Laissez-vous conter la naissance du prêt-à-porter et l’histoire de l’hôtel particulier Caulet-Resseguier, inscrit au titre des Monuments historiques, dont la cour intérieure sera exceptionnellement ouverte à la visite.

Galeries Lafayette de Toulouse 4-8 Rue Lapeyrouse, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

© Galeries Lafayette