Visite guidée historique du château de Thanvillé Thanvillé
rue du Château Thanvillé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-28
Si vous avez toujours rêvé mener la vie de château, soyez prêts à embarquer pour une épopée magnifique au château de Thanvillé. L’histoire emblématique de ce château vous sera contée par des personnes passionnées.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .
rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr
L’événement Visite guidée historique du château de Thanvillé Thanvillé a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé