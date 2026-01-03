Visite guidée historique du château de Thanvillé Thanvillé

Visite guidée historique du château de Thanvillé

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-10 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-20 2026-05-24 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-31 2026-06-03 2026-06-07 2026-06-10 2026-06-14 2026-06-17 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-28

Si vous avez toujours rêvé mener la vie de château, soyez prêts à embarquer pour une épopée magnifique au château de Thanvillé. L’histoire emblématique de ce château vous sera contée par des personnes passionnées.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .

rue du Château Thanvillé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

