Visite guidée historique du quartier de Manapany-les-Bas, Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf, Petite-Île

Informations pratiques

Visite guidée historique du quartier de Manapany-les-Bas Dimanche 20 septembre, 09h30, 15h00 Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Passionnés d’histoire et de patrimoine, plongez au cœur du passé de Manapany-les-Bas ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Petite-Île et le Pays Touristique du Sud Sauvage vous invitent à une visite guidée exclusive à la découverte de monuments inscrits aux Monuments Historiques.

Accompagnés par Clément SUZANNE, guide-conférencier, laissez-vous conter les anecdotes et secrets d’une époque révolue :

Au programme de ce parcours historique :

• L’ancienne usine Caprice Orré (1838) : Ses vestiges, sa longère et sa cheminée, témoins de la ferveur de l’ère sucrière.

• La Villa des Brises (1886) : Joyau du Domaine de Manapany, marqué par le quotidien des ouvriers agricoles et le souvenir des célèbres « Trois Sans Hommes ».

• La Chapelle Sainte-Marguerite-Marie (1944) : Édifice remarquable à l’architecture en argamasse érigé sur les terres de la famille Payet.

Informations pratiques :

️ Date : Dimanche 20 septembre 2026

⏰ Horaires : 2 créneaux au choix — 9h30 ou 15h00

Lieu de rendez-vous : Parking de l’école Fleurs de Canne (Allée Fleurs de Canne – Manapany-les-Bas, Petite-Île)

⚠️ PLACES LIMITÉES – Ne tardez pas à réserver votre créneau :

Téléphone : 0262 73 09 05 ✉️ E-mail : contact@sudsauvagereunion.com

Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf Allée Fleur de Canne Petite-Île 97429 La Réunion La Réunion [{« type »: « phone », « value »: « 0262730905 »}] [{« link »: « mailto:contact@sudsauvagereunion.com »}]

Passionnés d’histoire et de patrimoine, plongez au cœur du passé de Manapany-les-Bas !

© Société d’Histoire de Saint-Joseph