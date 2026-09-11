Visite guidée historique du quartier de Manapany-les-Bas, Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf, Petite-Île
dimanche 20 septembre 2026 · Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf · Petite-Île
Informations pratiques
Visite guidée historique du quartier de Manapany-les-Bas Dimanche 20 septembre, 09h30, 15h00 Quartier de Manapany les Bas/ Chemin Neuf La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T09:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Passionnés d’histoire et de patrimoine, plongez au cœur du passé de Manapany-les-Bas ! À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Petite-Île et le Pays Touristique du Sud Sauvage vous invitent à une visite guidée exclusive à la découverte de monuments inscrits aux Monuments Historiques.
Accompagnés par Clément SUZANNE, guide-conférencier, laissez-vous conter les anecdotes et secrets d’une époque révolue :
Au programme de ce parcours historique :
• L’ancienne usine Caprice Orré (1838) : Ses vestiges, sa longère et sa cheminée, témoins de la ferveur de l’ère sucrière.
• La Villa des Brises (1886) : Joyau du Domaine de Manapany, marqué par le quotidien des ouvriers agricoles et le souvenir des célèbres « Trois Sans Hommes ».
• La Chapelle Sainte-Marguerite-Marie (1944) : Édifice remarquable à l’architecture en argamasse érigé sur les terres de la famille Payet.
Informations pratiques :
️ Date : Dimanche 20 septembre 2026
⏰ Horaires : 2 créneaux au choix — 9h30 ou 15h00
Lieu de rendez-vous : Parking de l’école Fleurs de Canne (Allée Fleurs de Canne – Manapany-les-Bas, Petite-Île)
⚠️ PLACES LIMITÉES – Ne tardez pas à réserver votre créneau :
Téléphone : 0262 73 09 05 ✉️ E-mail : contact@sudsauvagereunion.com
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Passionnés d’histoire et de patrimoine, plongez au cœur du passé de Manapany-les-Bas !
© Société d’Histoire de Saint-Joseph
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