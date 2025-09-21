Visite guidée historique du village de Montirat Église Saint-Jacques Montirat

Visite guidée historique du village de Montirat Dimanche 21 septembre, 10h30, 14h30 Église Saint-Jacques Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Partez à la découverte du village de Montirat lors d’une visite guidée qui vous plongera dans son riche passé.

Accompagné·e d’un guide passionné, vous explorerez les ruelles, les bâtiments emblématiques et les points de vue remarquables, tout en retraçant l’histoire locale, des origines du village jusqu’à nos jours.

Entre petit patrimoine rural, anecdotes insolites et mémoire collective, cette visite vous invite à poser un regard nouveau sur ce charmant village du territoire.

Église Saint-Jacques 461 Chemin du Mur 81190 Montirat Montirat 81190 Tarn Occitanie

