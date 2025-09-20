Visite guidée historique et architecturale de l’hôpital de Nanterre (CASH) Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre Nanterre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Lors de cette visite exploratoire inédite, le CASH de Nanterre vous propose de découvrir la genèse de ce lieu plus que centenaire et ses transformations successives. Déambuler dans ce site exceptionnel par sa taille et par son architecture est l’occasion d’appréhender la manière dont s’est organisée la prise en charge des plus démunis au fil du temps.

La visite guidée s’achèvera par une exposition de documents d’archives, ainsi que la présentation d’esquisses du futur hôpital qui ouvre une nouvelle page de l’histoire de ce lieu.

Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers de Nanterre 403 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Petit Nanterre Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 69 65 65 https://www.ch-nanterre.fr/ Le CASH de Nanterre est un établissement public à vocation sanitaire, sociale et médico-sociale à l’histoire riche. Ouvert en 1887 dans le but d’y transférer la Maison de répression de Saint-Denis, il a vu ses fonctions se transformer rapidement pour devenir un hôpital à part entière dès le début du XXème siècle.

Il joue aujourd’hui un rôle important sur le territoire grâce à un pôle hospitalier performant, tourné vers la ville, et un pôle médico-social assurant une mission d’hébergement et de prise en charge des publics précaires. Transports en commun :

– Tramway T2 arrêt Victor Basch

– Bus 304 et 378 arrêt Hôpital de Nanterre

Voiture : Pas de possibilité de parking dans l’enceinte de l’établissement, stationnement sur voirie à proximité.

Visite commentée

@ CASH de Nanterre