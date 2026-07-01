UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Criquetot-l'Esneval

Visite guidée historique, Mairie, Criquetot-l’Esneval

samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Criquetot-l'Esneval

Visite guidée historique, Mairie, Criquetot-l’Esneval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie
Adresse
Place Georges Chedru, 76280 Criquetot-l'Esneval
Ville
76280 Criquetot-l'Esneval
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h30.

Visite guidée historique Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite conférence historique de la mairie

Mairie Place Georges Chedru, 76280 Criquetot-l’Esneval Criquetot-l’Esneval 76280 Le Bourg Seine-Maritime Normandie 02 35 10 20 40 http://www.criquetot-lesneval.fr Accès PMR
Visite conférence historique de la mairie

Mairie Criquetot l’Esneval

À voir aussi à Criquetot-l'Esneval (Seine-Maritime)