Visite guidée historique, Mairie, Criquetot-l’Esneval

Informations pratiques

Visite guidée historique Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite conférence historique de la mairie

Mairie Place Georges Chedru, 76280 Criquetot-l’Esneval Criquetot-l’Esneval 76280 Le Bourg Seine-Maritime Normandie 02 35 10 20 40 http://www.criquetot-lesneval.fr Accès PMR

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Mairie Criquetot l’Esneval