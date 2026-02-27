Visite guidée Holà que Tal ? RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Holà que Tal ?

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Una visita guiada, en la lengua de Cervantes, en el centro de la ciudad, por los lugares imprescindibles, para descubrir Dax. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

