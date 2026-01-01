Visite guidée Hommage à Michel Vaillant, circuit murs peints côté gare

Angoulême Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

A l’occasion de la création d’une fresque dédiée à Michel Vaillant, le pilote le plus connu de la Bande dessinée, une déambulation dévoile une sélection d’œuvres depuis le parvis de la gare.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the creation of a mural dedicated to Michel Vaillant, the most famous pilot in comics, a stroll unveils a selection of works from the station forecourt.



Reservations required at the tourist office.

L’événement Visite guidée Hommage à Michel Vaillant, circuit murs peints côté gare Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême