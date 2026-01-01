Visite guidée Hommage à Michel Vaillant, circuit murs peints côté gare Angoulême
Visite guidée Hommage à Michel Vaillant, circuit murs peints côté gare
Angoulême Charente
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
2 adultes + 2 enfants (12 -18 ans. Forfait famille non disponible sur la billetterie en ligne, uniquement au comptoir de l’office de tourisme.
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
A l’occasion de la création d’une fresque dédiée à Michel Vaillant, le pilote le plus connu de la Bande dessinée, une déambulation dévoile une sélection d’œuvres depuis le parvis de la gare.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
English :
To mark the creation of a mural dedicated to Michel Vaillant, the most famous pilot in comics, a stroll unveils a selection of works from the station forecourt.
Reservations required at the tourist office.
