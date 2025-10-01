Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes Hôpital des Pèlerins Pons

Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes

Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons Charente-Maritime

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Bâti au cours des XIIe et XIIIe siècles, cet ensemble hospitalier est inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Le guide dévoilera l’histoire et l’architecture de cet édifice remarquable. Sur inscription

Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

English :

Built in the 12th and 13th centuries, this hospital complex is a UNESCO World Heritage Site on the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela. The guide will explain the history and architecture of this remarkable building. Registration required

German :

Jahrhundert erbaute Hospitalkomplex wurde von der UNESCO als Teil des Jakobswegs zum Weltkulturerbe erklärt. Der Fremdenführer wird Ihnen die Geschichte und die Architektur dieses bemerkenswerten Gebäudes erläutern. Auf Anmeldung

Italiano :

Costruito nei secoli XII e XIII, questo complesso ospedaliero è patrimonio dell’umanità dell’UNESCO e si trova sul Cammino di Santiago de Compostela. La guida illustrerà la storia e l’architettura di questo straordinario edificio. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Construido en los siglos XII y XIII, este complejo hospitalario es Patrimonio Mundial de la UNESCO y se encuentra en el Camino de Santiago. El guía le desvelará la historia y la arquitectura de este notable edificio. Inscripción obligatoria

