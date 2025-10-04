Visite guidée > Hôpital Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô Saint-Lô

Visite guidée > Hôpital Mémorial France-États-Unis de Saint-Lô

715 Rue Dunant Saint-Lô Manche

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

L’hôpital Mémorial France États-Unis de Saint-Lô Bâtiment emblématique de la Reconstruction de Saint-Lô, l’hôpital fut, au moment de son inauguration, l’un des plus modernes d’Europe. L’architecte américain Paul Nelson y a mis en œuvre ses théories pour créer un lieu où l’architecture elle-même participe aux soins et à l’amélioration du cadre de vie professionnel des soignants.

Rendez-vous devant la fresque à droite de l’entrée de l’hôpital pour une visite guidée de 2h. .

715 Rue Dunant Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

