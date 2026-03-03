Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz
Visite guidée hors des murs par le musée historique Bayonne pittoresque Rue Broquedis Biarritz samedi 11 avril 2026.
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Bayonne pittoresque par la guide-conférencière Isabelle de Marichalar
Le Musée Historique vous propose une expérience hors les murs pour découvrir ou redécouvrir un Bayonne pittoresque, à l’identité singulière, façonné par un mélange d’influences qui le rend très attachant.
En déambulant dans ses ruelles anciennes, le long de ses quais et devant ses façades à colombages, la ville dévoile une histoire foisonnante, maritime et fluviale, fortifiée et toujours vivante, où traditions, fêtes et patrimoine continuent d’animer la cité aujourd’hui.
Rejoignez-nous pour cette promenade culturelle qui offre une immersion au cœur même de Bayonne, pour en explorer l’histoire locale et en ressentir toute la richesse. .
