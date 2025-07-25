Visite guidée Hôtel de Bardines Angoulême

Visite guidée Hôtel de Bardines

Découverte détaillée de la façade et visite exceptionnelle des jardins de cette magnifique demeure illustrant les tendances architecturales en vogue au siècle des Lumières.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

English :

A detailed tour of the facade and an exceptional visit to the gardens of this magnificent residence illustrating the architectural trends in vogue during the Age of Enlightenment.



Reservations required at the tourist office.

German :

Detaillierte Entdeckung der Fassade und außergewöhnliche Besichtigung der Gärten dieses prächtigen Wohnsitzes, der die im Jahrhundert der Aufklärung beliebten architektonischen Tendenzen illustriert.



Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Italiano :

Un tour dettagliato della facciata e una visita speciale ai giardini di questa magnifica residenza, che illustra le tendenze architettoniche in voga durante il Secolo dei Lumi.



Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un recorrido detallado por la fachada y una visita especial a los jardines de esta magnífica residencia, que ilustra las tendencias arquitectónicas en boga durante el Siglo de las Luces.



Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo.

