Visite guidée, Hôtel de Massa, Paris

Informations pratiques

Visite guidée Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel de Massa Paris

L’entrée est gratuite, sur réservation obligatoire (dans la limite des places disponibles). Merci d’être ponctuel/le afin que nous puissions toutes et tous vous accueillir au mieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites commentées de l’Hôtel de Massa

Modalités : Départs des visites commentées toutes les 15 minutes pour des groupes de 20 personnes . Sur inscription via le formulaire d’inscription (via le site de la SGDL également)

VISITES :

Les auteurs membres du Comité de la Société des Gens de Lettres et l’équipe salariée vous donnent rendez-vous pour une visite guidée à travers ses salons et ses jardins. Vous y découvrirez le mobilier Art déco, une riche collection de bustes d’écrivains, de lettres et manuscrits d’auteurs et d’autrices des XIXè et XXè siècles, et ses jardins.

Venez découvrir cette « folie » élevée à l’origine sur les Champs-Élysées en 1778-1779 par l’architecte Le Boursier pour Thiroux de Montsauge, alors administrateur général des Postes : l’Hôtel de Massa, classé à l’inventaire des monuments historiques, a été démonté et reconstruit pierre par pierre à l’ombre de l’Observatoire de Paris entre 1927 et 1928.

Le mobilier Art déco conçu en 1929 par Maurice Dufrène, le directeur de la Maîtrise des Galeries Lafayette, pour meubler cet hôtel particulier, est également classé.

L’Hôtel de Massa abrite depuis 1929 la Société des Gens de Lettres (SGDL), fondée en 1838 par Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo et George Sand.

Inscriptions :

Valable pour une seule personne (merci d’adresser le lien du formulaire à vos accompagnants ou de les inscrire vous-même) : ICI

Nous fermons les pré-inscriptions dès lors que les créneaux horaires des visites sont remplis et l’indiquons sur le formulaire d’inscription. Vous recevrez un mail de confirmation semaine du 14/9.

Hôtel de Massa 38 rue du Faubourg Saint-Jacques 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 01 53 10 12 00 https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/le-patrimoine/l-hotel-de-massa [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/ma4ngjXux5xy2ATY8 »}, {« owner »: {« uid »: 74713940, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-25T10:23:35.143Z », « data »: [{« eventDuration »: « 570 », « bookingContact »: « communication@sgdl.org », « response »: {« passId »: 429567523, « isPending »: false, « addressId »: 2273}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T07:28:54.115Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2477267, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T07:28:54.215Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479285097, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-24T07:28:54.380Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-25T10:20:12.530Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-25T10:23:35.142Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429567523 »}] [{« link »: « https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/le-patrimoine/l-hotel-de-massa/patrimoine »}, {« link »: « https://www.sgdl.org/sgdl-accueil/la-sgdl/presentation-de-la-sgdl »}, {« link »: « https://forms.gle/ma4ngjXux5xy2ATY8″}] Siège de la Société des Gens de Lettres depuis 1929, l’hôtel de Massa a été déplacé en 1927-1928 des Champs-Élysées aux jardins de l’Observatoire, où il s’élève encore aujourd’hui. Mais il avait déjà une longue histoire.

Bâti en 1778-1784 par Jean-Baptiste le Boursier, architecte de renom, pour un administrateur des Postes, Thiroux de Montsauge, il abrite des hôtes illustres, depuis le duc de Richelieu Fronsac jusqu’au troisième duc de Massa, qui lui a laissé son nom.

Entre les deux, sa situation idéale sur les Champs-Élysées l’a désigné comme siège d’ambassade : d’Italie (1802-1814), d’Autriche (1814-1826) ou de Belgique (1842-1848). Au cours des réceptions, des bals masqués, des banquets, des visites officielles, il a vu défiler les têtes couronnées et les noms les plus illustres d’Europe. La révolution de 1848 s’est déclenchée sous ses fenêtres, lors d’un bal resté célèbre comme le dernier de la royauté française… Il est, depuis 1929, un haut lieu de la vie littéraire et intellectuelle française.

Le duc de Massa, compositeur mondain, en a fait une salle de concert pour ses œuvres. « Autrefois, c’étaient des fêtes de l’élégance et du plaisir. Aujourd’hui, c’est la fête de l’esprit », résume un journaliste lorsque la Société des Gens de Lettres s’y installe. Doté d’un mobilier Art déco classé monument historique, comme les murs, c’est désormais un haut lieu de la vie littéraire parisienne.

» L’hôtel de Massa, par sa situation et son histoire, est un lieu en parfait accord avec les Gens de Lettres. Ancienne maison de plaisance – qui dut rimer avec bien des extravagances, réjouissances et fulgurances – , elle a sûrement gardé dans ses pierres quelques grains de sa folie initiale. Des pierres erratiques, qui ont été déplacées une à une de leur emplacement d’origine pour être érigées à l’identique dans un ailleurs de la ville; de ce léger mouvement migratoire subsistent certainement de discrètes vibrations dans les murs de l’hôtel. A présent il se dresse juste à côté de l’Observatoire, et sans doute entretient-il de longs conciliabules avec la lunette équatoriale abritée sous la coupole Arago. Quel lieu mieux approprié aux Gens fous de Lettres, grands chambouleurs de vocables qu’ils ne laissent pas en place pour mieux les faire sonner, respirer, vivre, et qui jamais ne se lassent de suivre le parcours tortueux des mots dans l’immensité du langage, de la pensée, de l’imaginaire ? »

Sylvie Germain , préface à la plaquette de l’Hôtel de Massa

Visite guidée

Alexis Paoli / Oppic