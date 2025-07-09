Visite guidée Hôtel de ville Office de Tourisme La Rochelle

Visite guidée Hôtel de ville

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-09

fin : 2025-09-24

2025-07-09 2025-09-03 2025-10-01 2025-10-22

L’hôtel de ville de La Rochelle est considéré comme l’un des plus beaux hôtels de ville de France.

English : Guided tour Hôtel de ville

The city hall of La Rochelle is considered one of the most beautiful city halls in France.

German : Führung Hôtel de ville

Das Rathaus von La Rochelle gilt als eines der schönsten Rathäuser Frankreichs.

Italiano :

Il municipio di La Rochelle è considerato uno dei più bei municipi di Francia.

Espanol : Visita guiada Hôtel de ville

El ayuntamiento de La Rochelle está considerado como uno de los más bellos de Francia.

