Visite guidée Hôtel de ville Office de Tourisme La Rochelle
Visite guidée Hôtel de ville
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-09
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-07-09 2025-09-03 2025-10-01 2025-10-22
L’hôtel de ville de La Rochelle est considéré comme l’un des plus beaux hôtels de ville de France.
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
English : Guided tour Hôtel de ville
The city hall of La Rochelle is considered one of the most beautiful city halls in France.
German : Führung Hôtel de ville
Das Rathaus von La Rochelle gilt als eines der schönsten Rathäuser Frankreichs.
Italiano :
Il municipio di La Rochelle è considerato uno dei più bei municipi di Francia.
Espanol : Visita guiada Hôtel de ville
El ayuntamiento de La Rochelle está considerado como uno de los más bellos de Francia.
