Visite guidée Hôtel Montrevel Hôtel de Ville Mâcon

Hôtel de Ville 322 Quai Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Véritable palais dans la ville, ce témoignage exceptionnel de l’architecture aristocratique du XVIIIe siècle a été la résidence du comte de La Baume-Montrevel, mécène et musicien. Décors Louis XV et Louis XVI ennoblissent ce bâtiment acquis par la Ville de Mâcon en 1792.

Samedi 11 h / 14 h / 15 h / 16 h / 17 h

Dimanche 14 h / 15 h / 16 h / 17 h .

Hôtel de Ville 322 Quai Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté inscriptionsculture@ville-macon.fr

