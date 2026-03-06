Visite guidée Huiles et Agrumes au Domaine du Jasson RD 88 Les Jassons La Londe-les-Maures

Visite guidée Huiles et Agrumes au Domaine du Jasson

RD 88 Les Jassons Domaine du Jasson La Londe-les-Maures Var

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Jeudi 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-30

2026-04-09 2026-06-04 2026-09-03

Découvrez le savoir-faire oléicole avec le Domaine du Jasson visitez le verger d’oliviers, la serre d’agrumes, puis apprenez les secrets de fabrication de l’huile d’olive au moulin.

RD 88 Les Jassons Domaine du Jasson La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Guided tour Oils and citrus fruits at the Domaine du Jasson

Discover the know-how of olive growing with the Domaine du Jasson: visit the olive orchard, the citrus greenhouse, then learn the secrets of olive oil production at the mill.

