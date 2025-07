Visite guidée Iconographie des sculptures de la collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Les Andelys

Visite guidée Iconographie des sculptures de la collégiale Notre-Dame Collégiale Notre-Dame Les Andelys vendredi 25 juillet 2025.

Début : 2025-07-25 16:00:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Partez à la découverte des trésors sculptés de la collégiale Notre-Dame. Cette visite vous propose un décryptage des symboles religieux et artistiques qui ornent ses murs. Une belle façon de voir autrement ce monument emblématique des Andelys.

Collégiale Notre-Dame 14 rue Gén Fontanges de Couzans Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

English : Visite guidée Iconographie des sculptures de la collégiale Notre-Dame

Discover the sculpted treasures of the Collegiate Church of Notre-Dame. This tour will help you decipher the religious and artistic symbols that adorn its walls. It’s a great way to see this emblematic Andelys monument in a different light.

Free

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Skulpturenschätzen der Stiftskirche Notre-Dame. Diese Führung bietet Ihnen eine Entschlüsselung der religiösen und künstlerischen Symbole, die ihre Mauern schmücken. Eine schöne Art, dieses symbolträchtige Bauwerk von Les Andelys auf andere Weise zu sehen.

Kostenlos

Italiano :

Scoprite i tesori scolpiti della Collegiata di Notre-Dame. Questo tour vi aiuterà a decifrare i simboli religiosi e artistici che adornano le sue pareti. È un ottimo modo per dare uno sguardo diverso a questo monumento iconico di Les Andelys.

Gratuito

Espanol :

Descubra los tesoros esculpidos de la Colegiata de Notre-Dame. Esta visita le ayudará a descifrar los símbolos religiosos y artísticos que adornan sus muros. Es una forma estupenda de echar un vistazo diferente a este emblemático monumento de Les Andelys.

Gratis

L’événement Visite guidée Iconographie des sculptures de la collégiale Notre-Dame Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération