Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation) Maison natale Victor Hugo Besançon

Visite guidée Il était une fois Besançon (sans dégustation)

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 15:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26 2025-12-30 2026-02-23 2026-03-06 2026-04-04 2026-04-28

Au détour des ruelles du centre historique, notre guide-conférencier vous dévoile les secrets des monuments incontournables de la ville. Une visite idéale pour celles et ceux qui veulent découvrir le véritable cœur de Besançon. .

Maison natale Victor Hugo 140 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 contact@besancon-tourisme.com

