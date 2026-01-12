Visite guidée Il était une fois Guillaume Joseph Roussel Auxerre

Visite guidée Il était une fois Guillaume Joseph Roussel

Place Charles Surugue Auxerre Yonne

Les Visites Flashs reprennent dés février 2026! Le concept ? Des mini-conférences gratuite de 30mn, tous les premiers vendredi du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre.

Ce mois-ci la thématique est Il était une fois Guillaume Joseph Roussel . Qui était Cadet Roussel ? Quel lien avec Auxerre ? Venez découvrir son histoire et les origines de la fameuse comptine. .

