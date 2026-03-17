Visite guidée Il était une fois Hérisson, Petite Cité de Caractère® Point Info Tourisme Hérisson

Visite guidée Il était une fois Hérisson, Petite Cité de Caractère®

Point Info Tourisme Place Joseph Lesage Hérisson Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 17:00:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

D’abord les vestiges du Château des Ducs de Bourbon sur son éperon rocheux, puis la boucle de la rivière Aumance qui souligne l’enceinte fortifiée médiévale… Vous êtes à Hérisson !

Sur réservation. Départ de la visite avec 4 personnes minimum.

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Point Info Tourisme Place Joseph Lesage Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 82 23 troncais@montlucon-tourisme.fr

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English :

First the remains of the Château des Ducs de Bourbon on its rocky outcrop, then the loop of the River Aumance that highlights the medieval fortified enclosure? You’re in Hérisson!

Reservations required. Tours start with a minimum of 4 people.

L’événement Visite guidée Il était une fois Hérisson, Petite Cité de Caractère® Hérisson a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme