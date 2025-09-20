Visite guidée « Il était une fois l’usine Cavrois-Mahieu » Roubaix

samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Il était une fois l’usine Cavrois-Mahieu »

117 rue du Montgolfier – Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire de l’usine Cavrois-Mahieu, de son passé textile à sa revalorisation en lieu de mémoire industrielle emblématique de Roubaix. L’idéal pour comprendre ce qu’est une usine textile au XIXème, visiter son coeur énergétique et en apprendre un peu plus sur la famille Cavrois

Visite libre du site et visite guidée toutes les 30 minutes

117 rue du Montgolfier – Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

Discover the history of the Cavrois-Mahieu factory, from its textile past to its redevelopment as Roubaix?s emblematic industrial landmark. The ideal way to understand what a textile factory was like in the 19th century, visit its energetic heart and learn a little more about the Cavrois family

Self-guided tours of the site and guided tours every 30 minutes

German :

Entdecken Sie die Geschichte der Cavrois-Mahieu-Fabrik, von ihrer textilen Vergangenheit bis zu ihrer Aufwertung zu einem symbolträchtigen Ort des Industriegedächtnisses in Roubaix. Jahrhundert, besichtigen Sie das Energiezentrum der Fabrik und erfahren Sie mehr über die Familie Cavrois

Freie Besichtigung des Geländes und Führungen alle 30 Minuten

Italiano :

Scoprite la storia della fabbrica Cavrois-Mahieu, dal suo passato tessile alla sua riqualificazione come emblematico punto di riferimento industriale di Roubaix. È il modo ideale per capire com’era una fabbrica tessile nel XIX secolo, visitare il suo cuore energetico e conoscere meglio la famiglia Cavrois

Visite autoguidate del sito e visite guidate ogni 30 minuti

Espanol :

Descubra la historia de la fábrica Cavrois-Mahieu, desde su pasado textil hasta su reconversión en emblemático hito industrial de Roubaix. Es la forma ideal de entender cómo era una fábrica textil en el siglo XIX, visitar su corazón generador de energía y aprender un poco más sobre la familia Cavrois

Visitas autoguiadas del recinto y visitas guiadas cada 30 minutos

