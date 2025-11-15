Visite guidée Il était une fois Montluçon 39-45 Office de Tourisme Montluçon
Visite guidée Il était une fois Montluçon 39-45
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Allier
Découvrez le contexte et l’histoire de la ville à travers cette visite guidée qui vous mènera sur les traces de la Résistance locale. Sur réservation. Départ de la visite avec 4 personnes minimum.
Office de Tourisme 67 ter boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
English :
Discover the background and history of the town on this guided tour, which takes you on a journey through the history of the local Resistance. Reservations required. Tours depart with a minimum of 4 people.
German :
Entdecken Sie den Kontext und die Geschichte der Stadt bei dieser Führung, die Sie auf die Spuren des örtlichen Widerstands führt. Nur mit vorheriger Anmeldung. Start der Führung mit mindestens 4 Personen.
Italiano :
Scoprite i retroscena e la storia della città con questa visita guidata che vi porterà indietro nel tempo fino alla Resistenza locale. È indispensabile la prenotazione. I tour partono con un minimo di 4 persone.
Espanol :
Descubra los antecedentes y la historia de la ciudad en esta visita guiada, que le hará retroceder en el tiempo hasta la Resistencia local. Imprescindible reservar. Las visitas se realizan con un mínimo de 4 personas.
