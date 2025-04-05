Visite guidée Il était une fois Montluçon Secret #1 Office de Tourisme de Montluçon Montluçon

Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Jeudi 2025-04-05 17:00:00

fin : 2025-07-10 18:30:00

2025-04-05 2025-04-19 2025-06-21 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-01 2025-09-15 2025-10-11 2025-11-29

Partez à la découverte de Montluçon à travers des anecdotes sur les noms des rues, ses personnages illustres, ses lieux hors du commun… Sur réservation. Départ de la visite avec un minimum de 4 personnes.

Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Discover Montluçon through anecdotes about street names, famous people and unusual places… Reservations required. Tours start with a minimum of 4 people.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Montluçon mit Anekdoten über Straßennamen, berühmte Persönlichkeiten und außergewöhnliche Orte… Nur mit vorheriger Reservierung. Start der Tour mit mindestens 4 Personen.

Italiano :

Scoprite Montluçon attraverso aneddoti su nomi di strade, personaggi famosi e luoghi insoliti… Prenotazione obbligatoria. I tour partono con un minimo di 4 persone.

Espanol :

Descubra Montluçon a través de anécdotas sobre nombres de calles, personajes famosos y lugares insólitos… Reserva obligatoria. Las visitas comienzan con un mínimo de 4 personas.

