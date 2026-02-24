Visite guidée Il était une fois Montluçon Secret Office de Tourisme de Montluçon Montluçon
Office de Tourisme de Montluçon
67 Ter Boulevard de Courtais
Montluçon
Allier
Tarif : 3 EUR
Début : 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Partez à la découverte de Montluçon à travers des anecdotes sur les noms des rues, ses personnages illustres, ses lieux hors du commun… Sur réservation. Départ de la visite avec un minimum de 4 personnes.
Office de Tourisme de Montluçon
67 Ter Boulevard de Courtais
Montluçon 03100
Allier
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 70 05 11 44
contact@montlucon-tourisme.fr
English :
Discover Montluçon through anecdotes about street names, famous people and unusual places… Reservations required. Tours start with a minimum of 4 people.
