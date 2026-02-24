Visite guidée Il était une fois Montluçon Secret Office de Tourisme de Montluçon Montluçon

Visite guidée Il était une fois Montluçon Secret

Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon Allier

Tarif : 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Partez à la découverte de Montluçon à travers des anecdotes sur les noms des rues, ses personnages illustres, ses lieux hors du commun… Sur réservation. Départ de la visite avec un minimum de 4 personnes.

.

Office de Tourisme de Montluçon 67 Ter Boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Discover Montluçon through anecdotes about street names, famous people and unusual places… Reservations required. Tours start with a minimum of 4 people.

L’événement Visite guidée Il était une fois Montluçon Secret Montluçon a été mis à jour le 2026-02-24 par Montluçon Tourisme