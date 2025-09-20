Visite guidée : Il était une fois Touldorhent … (hier, aujourd’hui & demain) Écohameau de Touldorhent Guern

Visite guidée : Il était une fois Touldorhent … (hier, aujourd’hui & demain) Écohameau de Touldorhent Guern samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : Il était une fois Touldorhent …

(hier, aujourd’hui & demain) Samedi 20 septembre, 16h30 Écohameau de Touldorhent Morbihan

participation contre don (montant libre et conscient)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Participez à une visite guidée à travers le temps et le hameau. Découvrez ce qui est connu de son passé, des détails architecturaux (de joli à curieux), le charme du lieu, la situation actuelle et la vision du projet. Des anecdotes surprenantes vous attendent.

Écohameau de Touldorhent 2 Touldorhent, 56310 Guern Guern 56310 Morbihan Bretagne https://www.facebook.com/EcohameaudeTouldorhent/ Sur un terrain vallonné et préservé se trouve un charmant petit hameau typiquement breton au bout d’une

impasse. Composé de 14 maisons anciennes du 17ème siècle, le hameau a été classé « remarquable » par le label des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne. L’association L’Écohameau de Touldorhent, crée fin 2023, a comme but de réhabiliter cet ancien hameau, pour y créer un habitat participatif engagé et solidaire, mais aussi de préserver le patrimoine culturel comme naturel (chemins creux) du lieu en recherchant l’histoire des bâtiments (par exemple une maison de prêtre bien décorée) et de ses habitants avec leurs métiers au fil des siècles. parking à disposition

Participez à une visite guidée à travers le temps et le hameau.

L’Écohameau de Touldorhent