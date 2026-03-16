Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Le Bourg Cérilly
Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Le Bourg Cérilly jeudi 9 juillet 2026.
Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes
Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Pour les 5/18 ans.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-27
Découvrez le coeur historique mais aussi les légendes liées à la forêt de Tronçais, labellisée Forêt d’Exception® et réputée plus belle chênaie d’Europe.
Sur réservation. Départ de la visite depuis Cérilly, avec un minimum de 4 personnes.
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Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
Discover the historic heart and legends of the Tronçais forest, which has been awarded the Forêt d’Exception® label and is reputed to be the most beautiful oak forest in Europe.
Reservations required. Tours depart from Cérilly, with a minimum of 4 people.
L’événement Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Cérilly a été mis à jour le 2026-03-16 par Montluçon Tourisme