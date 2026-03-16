Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Le Bourg Cérilly

Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes

Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Pour les 5/18 ans.

Gratuit pour les moins de 5 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-27

Découvrez le coeur historique mais aussi les légendes liées à la forêt de Tronçais, labellisée Forêt d’Exception® et réputée plus belle chênaie d’Europe.

Sur réservation. Départ de la visite depuis Cérilly, avec un minimum de 4 personnes.

.

Le Bourg 1 rue Nicolas Baudin Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the historic heart and legends of the Tronçais forest, which has been awarded the Forêt d’Exception® label and is reputed to be the most beautiful oak forest in Europe.

Reservations required. Tours depart from Cérilly, with a minimum of 4 people.

L’événement Visite guidée Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Cérilly a été mis à jour le 2026-03-16 par Montluçon Tourisme